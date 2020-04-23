Китайский Харбин закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса, город расположен недалеко от границы с РФ

23.04.2020, 1:25, Новости дня

Город Харбин на северо-востоке Китая закрыли для въезда людей и транспорта из других регионов, всем прибывшим из-за рубежа предписано отправляться на самоизоляцию на 28 дней, сообщило 22 апреля агентство Reuters.

Дома, в которых выявлены заболевшие, блокируются на 14 дней.

На такие меры власти пошли из-за вспышки коронавирусной инфекции и опасений, что вторая волна эпидемии затронет всю провинцию Хэйлунцзян и перекинется вглубь страны.

В Харбине, который находится недалеко от границы с РФ, выявлено уже 537 случаев заболевания; за последние сутки подтверждено семь случаев передачи вируса внутри города. Как минимум трое зараженных прибыли в город из России, с которой Харбин имеет плотное авиасообщение.

Как пишет агентство, в городе находится “суперраспространитель” вируса. Им считают 87-летнего мужчину, который 2 апреля был госпитализирован. Несколькими днями ранее пожилой человек участвовал в семейном обеде, у двух членов семьи выявили COVID-19. После этого мужчина заразил не менее 78 человек, включая персонал больницы.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, с начала эпидемии в стране зафиксировано 82 788 случаев коронавируса и 4632 летальных исхода. США и другие страны подвергают эти сведения сомнению.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, город более двух месяцев находился в режиме жесткого карантина.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,62 млн, из них 182,4 тыс. умерли, более 706,7 тыс. выздоровели.