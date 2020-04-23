 

В Киевской области военный вертолет столкнулся с птицей

23.04.2020, 1:25, Новости дня

22 апреля около 17.00 вертолет Ми-8 Бориспольской бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ совершил вынужденную посадку после столкновения с птицей. Об этом сообщила в Facebook служба по связям с общественностью командования Воздушных сил.

По словам членов экипажа, во время полета в двигатель вертолета залетела птица, что повлекло его отказ.

“Командир визуально выбрал место в полевой местности вблизи населенного пункта Иванков Киевской области и посадил машину. В этот день экипажи вертолетов Ми-8 осуществляли плановые полеты на предельно малых высотах, отрабатывали упражнения по курсу боевой подготовки на групповую слетанность в составе пары. Вертолет цел, экипаж в норме”, – сказано в сообщении.

Мі-8 – ВИМУШЕНА ПОСАДКА В ПОЛІСьогодні, 22 квітня, близько 17 години, вертоліт Мі-8 бориспільської бригади…

Posted by Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces on Kolmapäev, 22. aprill 2020

На месте посадки военные инженеры провели необходимые работы, после чего приняли решение о пригодности машины к дальнейшему перелету. Около 20.15 вертолет прибыл к месту дислокации своим ходом, на двух двигателях, рассказали в Воздушных силах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Известно, как ленивцы экономят энергию

03.04 / Путин проведет совещание по нефти

11.02 / В Германии зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

02.04 / «Проблему Шиеса закрыли»: эксперты объяснили отставку сразу двух губернаторов

12.04 / В Сети рассказали о первом российском электромобиле Lada Ellada

09.02 / Гончарук подтвердил существование идеи назначить Шовковского министром спорта

22.04 / Министр финансов США ожидает открытия большей части экономики к концу лета

15.02 / Зеленский: Без прекращения огня на востоке Украины и возвращения Крыма мы не можем починить систему безопасности в Европе

10.02 / Житель Нижнего Новгорода расстрелял бросивших пачку сигарет

14.02 / Йовович: Одна из самых важных вещей для меня – убедиться, что если в доме есть новый ребенок, это не означает, что мои старшие дети будут чувствовать себя не замеченными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска