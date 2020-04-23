В Киевской области военный вертолет столкнулся с птицей

23.04.2020, 1:25, Новости дня

22 апреля около 17.00 вертолет Ми-8 Бориспольской бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ совершил вынужденную посадку после столкновения с птицей. Об этом сообщила в Facebook служба по связям с общественностью командования Воздушных сил.

По словам членов экипажа, во время полета в двигатель вертолета залетела птица, что повлекло его отказ.

“Командир визуально выбрал место в полевой местности вблизи населенного пункта Иванков Киевской области и посадил машину. В этот день экипажи вертолетов Ми-8 осуществляли плановые полеты на предельно малых высотах, отрабатывали упражнения по курсу боевой подготовки на групповую слетанность в составе пары. Вертолет цел, экипаж в норме”, – сказано в сообщении.

На месте посадки военные инженеры провели необходимые работы, после чего приняли решение о пригодности машины к дальнейшему перелету. Около 20.15 вертолет прибыл к месту дислокации своим ходом, на двух двигателях, рассказали в Воздушных силах.