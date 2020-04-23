К Путину вызвали оккультиста. Главное из Telegram-каналов

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23.04.2020, 1:25, Новости дня

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“Слуге народа” не хватает голосов за Саакашвили

Журналистка, шеф-редактор LB.ua Соня Кошина пишет, что у “Слуги народа” на данный момент не хватает голосов для назначения экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили вице-премьером.

“Своих голосов за Саакашвили у “слуг” пока нет. Считают, сверяют, аккуратно интересуются у коллег из других фракций, поддержат ли”, – отметила она.

22 апреля заместитель главы парламентской фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук заявила, что кандидатуру Саакашвили рассматривают на должность вице-премьер-министра по реформам в правительстве. Она отметила, что сейчас его кандидатура обсуждается во фракции, а голосование по нему может состояться уже в пятницу, 24 апреля.

Саакашвили позже подтвердил, что получил предложение стать вице-премьером. Президент Владимир Зеленский считает, что “у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины”, заявили в Офисе президента.

Какие маски защищают от вирусов?

Министерство здравоохранения Украины в связи с продлением карантина до 11 мая напомнило о разновидностях масок и их назначении.

К Путину вызвали оккультиста

Российский Telegram-канал “Кремлевский мамковед” пишет, ссылаясь на “высокопоставленные источники из Совбеза РФ”, что “в воскресенье в Москву срочно был приглашен известный в профессиональных кругах оккультист”.

“Он провел малоуспешный обряд “призвания сил” для узкой группы функционеров верхних этажей власти. Впрочем, было обещано, что до исхода лета власть Путина не будет поставлена под сомнение”, – утверждает паблик.

Раньше Telegram-канал писал, что Путин “подвержен влиянию приближенных к телу астрологов, гадалок и тувинских шаманов” и не принимает важных решений “без консультаций с представителями эзотерического сообщества”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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