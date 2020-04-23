 

Путин и Меркель обсудили борьбу с эпидемией, Сирию, Донбасс и нефть

23.04.2020, 1:20, Новости дня

Владимир Путин и Ангела Меркель отметили важность тесной координации международных усилий по борьбе с коронавирусной инфекцией и договорились поддерживать двусторонние контакты по линии профильных министерств на данном направлении. Об этом шла речь в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе германской стороны.

Президент РФ и канцлер ФРГ также обсудили урегулирование внутриукраинского конфликта. В этой связи стороны позитивно оценили состоявшийся недавно обмен пленными между Киевом и Донбассом. Также Путин и Меркель затронули темы Сирии, Ливии и положение дел на мировом рынке нефти, передает телеканал "Россия 24".

 



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