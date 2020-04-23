 

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink

23.04.2020, 1:20, Новости дня

Специальные суда SpaceX не смогли поймать детали ракеты Falcon 9. Они упали в Атлантику, передает телеканал "Россия 24". Об этом сообщают поисковые службы NASA. Уточняется, что теперь спасатели должны будут "выловить" ценные детали из воды и доставить на берег.

Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Она доставила на орбиту 60 миниспутников, которые должны пополнить глобальную сеть интернет-покрытия Starlink.

 



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