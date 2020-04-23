 

США признали вывод на орбиту нового иранского спутника

23.04.2020, 1:08, Новости дня

Американские военные обнаружили на орбите запущенный в среду новый иранский спутник, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

В Военно-воздушных силах США заявили, что отслеживают два объекта – спутник «Нур» и ступень ракеты «Касед» от космического пуска из Ирана, передает РИА «Новости».

22 апреля Иран заявил, что с помощью ракеты-носителя «Касед» («Гонец») на орбиту высотой 425 километров был выведен первый военный спутник «Нур» («Свет»). С 2009 года республика успешно вывела на орбиту пять спутников, в том числе четыре с помощью ракеты «Сафир».

При этом замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что американская сторона наблюдала за иранским космическим пуском, но не обладает информацией о том, был ли запуск успешным.

Госсекретарь Майк Помпео призывал СБ ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника на соответствие резолюции 2231.



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