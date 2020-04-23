По мановению вируса: как радикально меняется пейзаж киноиндустрии

23.04.2020, 0:50, Новости дня

Помните фразу из фильма «Москва слезам не верит» про то, что будет «одно сплошное телевидение»? Прогноз решительно сбывается, с одной только поправкой. «Один сплошной стриминг», который включает и ТВ, конечно. Мощным катализатором этого процесса стала пандемия коронавируса, охватившая весь мир. Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» анализирует воздействие новой реальности на мировую киноиндустрию, кинопрокат и фестивальное движение.

Супергерои терпят поражение

Стремительное усиление позиций стриминга происходит на наших глазах. Последние несколько лет прошли под знаком триумфального шествия стриминговых гигантов Netflix и Amazon, которые, заработав миллиарды долларов на доставке на дом всех видов визуального контента, вкладывают их в производство фильмов и сериалов.

Мы видим, что карантин и самоизоляция в условиях глобальной пандемии коронавируса, конца которой не видно, сделали домашний просмотр фильмов фактически безальтернативным опытом.

Уже сейчас очевидно, что летнего сезона блокбастеров не предвидится. Премьеры самых перспективных проектов, начиная с очередной, 25-й серии Бондианы, переносятся на позднюю осень и начало зимы, а некоторые фильмы, кандидаты в чемпионы проката, – на будущий год. Часть картин, которые по разным соображениям не переносятся, будут предложены подписчикам стриминговых сервисов.

Кинопроизводство полностью остановлено, даже если проект находится на стадии постпродакшн. Из-за трудностей логистики в ситуации карантина, но и из-за незнания, что делать с готовым продуктом. Студии и продюсеры выжидают.

«Будущее, которого боялся Голливуд, наступило сейчас». Так называется статья кинообозревателя Кейла Бьюкенена в газете «Нью-Йорк таймс».

Неизбежное падение доходов студий, как считают эксперты, может привести к уменьшению бюджетов фильмов и, соответственно, снижению числа блокбастеров-комиксов (они обычно самые дорогие из-за спецэффектов).

«Голливудские супергерои, – пишет французская газета «Фигаро», – которым теперь угрожает организм величиной всего 60 микрон, больше не могут спасти мир… на экране».

Как считают эксперты, студии-мэйджоры все равно окажутся во внушительном «пролете», даже если они получат максимально возможную онлайновую аудиторию. По мнению Кейла Бьюкенена, в этой ситуации выиграют Netflix, Amazon и другие стриминговые сервисы, которые из-за карантина получат миллионы новых подписчиков.

Возвращение драйв-инов

Переносы готовых фильмов таких видных режиссеров, как Уэс Андерсон, Кристофер Нолан, Нанни Моретти, Шон Пенн и Франсуа Озон, могут существенно изменить оскаровский расклад этого года.

Успеют ли голосующие члены Киноакадемии отсмотреть в сжатые сроки десятки припозднившихся фаворитов? И что тоже немаловажно: успеют ли продюсеры показать свои перспективные фильмы текущего года в коммерческих кинотеатрах, что является непременным условием участия в оскаровской гонке?

В этой связи Кейл Бьюкенен задается вопросом: позволит ли Академия включать в списки номинантов фильмы, которые не успели получить минимальный кинотеатральный прокат? Есть еще один компромиссный вариант – разрешить участвовать в оскаровской гонке фильмам как 2020, так и 2021 года выпуска, что даст Академии больше возможностей для маневра. Можно вспомнить, что такой двухлетний цикл использовался Академией на первых шести церемониях «Оскар» в 20-30-е годы. Пока же в Голливуде ходят слухи, что церемония будет перенесена на более поздний срок или даже отменена.

С середины марта тысячи кинотеатров в США закрылись на неопределенно долгое время. И хотя в отдельных местах, например в штате Джорджия, предпринимаются попытки вернуть их в бизнес-режим, вряд ли, при всех мерах безопасности, люди пойдут веселыми толпами хрустеть попкорном в кинозалах.

Кинотеатр в Клифтоне (Нью-Джерси) закрыт

Неожиданно самым перспективным вариантом с точки зрения «социальной дистанции» может оказаться формат кинотеатра драйв-ин, когда зрители сидят в своих автомобилях. Таких кинотеатров в стране порядка 350, но можно прогнозировать их бурный рост. Напомним, что в конце 50-х годов, когда был пик моды на драйв-ины, их было в стране примерно четыре тысячи.

Что же касается обычных малтиплексов, даже если они вновь откроются в обозримом будущем, их доходы резко снизятся. Причина – необходимость организовывать тщательную и частую дезинфекцию залов и продавать значительно меньшее число билетов, чтобы соблюдать требуемую дистанцию между зрителями.

Характерна тревожная ситуация с AMC – крупнейшей сетью кинотеатров в США и в мире. Она тонет в долгах. Исполнительный директор сети Адам Арон и другие боссы компании согласились срезать свои зарплаты и премии на ближайшие три года в обмен на

акции, которые могут принести прибыль только при условии по меньшей мере удвоения их рыночной стоимости. 600 служащих AMC, включая Арона, отправлены в бессрочный отпуск.

Дворец для бездомных

Пандемия спутала карты организаторам крупнейших американских и мировых кинофестивалей.

Первой жертвой пандемии в мире фестивалей стал набирающий популярность смотр South by Southwest в Остине, который планировался на март, но был частично отменен, а частично прошел в режиме онлайн.

Затем настала очередь Трайбеки. Фестиваль, который ежегодно в апреле организует команда во главе с Робертом Де Ниро и продюсером Джейн Розентол, в прежнем формате был отменен и, одновременно, частично переведен в онлайновый режим. Отдельные короткометражные фильмы из фестивальной программы Трайбеки бесплатно доступны в Интернете, а отдельные игровые и документальные ленты можно смотреть в режиме «видео по заказу».

Главный киносмотр мира в Каннах сначала объявил о переносе сроков с мая на июнь-июль, а затем отложил их на неопределенное время. Фестивальный дворец на набережной Круазетт временно переоборудован под приют для бездомных.

Как отмечают обозреватели, большая проблема в том, что за Каннами идут сразу три серьезных фестиваля – Карловы Вары (Чехия) в июле, Локарно в августе и Венеция в первых числах сентября. Впрочем, и их проведение в прежнем формате под вопросом.

Представители фестиваля в Карловых Варах, специализирующегося на восточноевропейском кино, обещают конкретизировать планы на следующей неделе. Пока же они, по их словам, внимательно следят за ситуацией. Известно, что власти Чехии подумывают о смягчении карантина и ведут переговоры с соседними странами о постепенном снятии ограничений на въезд и выезд из страны, что, конечно, повлияет на фестивальные планы.

Как сообщил представитель дирекции фестиваля в Локарно, «в настоящий момент рассматриваются возможные сценарии». Многое будет зависеть от рекомендаций властей Швейцарии и кантона Тичино, которые еще не обнародованы. Швейцария планирует 27 апреля ослабить карантин, но пока неясно, как это коснется правил организации массовых мероприятий.

Туманные перспективы

И, конечно, наибольший интерес в киномире вызывают перспективы престижного Венецианского фестиваля, одного из трех больших европейских смотров (наряду с Каннами и Берлином, проходящим в феврале). На днях устроители этого кинофорума на острове Лидо подтвердили ранее установленные даты 2-12 сентября. В интервью итальянскому новостному агентству ANSA президент Венецианского фестиваля предположил снижение числа гостей в этом году. Как известно, пандемия нанесла Италии сокрушительный удар, и в большинстве пострадавших областей страны пока сохраняется жесткий карантин. Как считают эксперты, в таком невеселом контексте перспективы проведения через четыре месяца гламурного кинофорума в Венеции остаются туманными.

Представитель элитного кинофестиваля Теллурайд в Колорадо, который планировался на первую неделю сентября, сообщил корреспонденту сайта deadline, что надеется получить какую-то информацию в ближайшие дни. Пока же никакой ясности нет.

Крупнейший в Северной Америке кинофестиваль в Торонто (TIFF) также обычно проходит в сентябре, вслед за Теллурайдом. Представители смотра, который собирает до полумиллиона зрителей, поместили на свой сайт уведомление, в котором ключевое слово – «неопределенность». Сроки фестиваля не подтверждены, не перенесены и не отменены. В заявлении подчеркивается, что фестиваль разрабатывает «цифровые инновации». Пока же штаб смотра TIFF Bell Lightbox в Торонто закрыт по меньшей мере до июля.

На кинофестивале в Торонто

Конечно, с появлением эффективной вакцины от вируса, как ожидается, примерно через год-полтора, многое в киноиндустрии и фестивальном движении может вернуться на круги своя. Но ситуация с кинопрокатом вряд ли вернется в довирусную эру.