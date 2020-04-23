 

Помпео: Израиль самостоятельно примет решение об аннексии Западного берега

23.04.2020, 0:50, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео заявил в среду, что решение об аннексии районов Западного берега, в конечном счете, должен принимать Израиль. Глава Госдепартамента США добавил, что Вашингтон в частном порядке поделится своими взглядами на эту проблему с новым израильским правительством.

«Что касается аннексии Западного берега, то в конечном итоге это решение должны принимать сами израильтяне, – сказал Помпео в беседе с журналистами. – Это – решение Израиля. И мы будем тесно работать с ними, чтобы поделиться с ними нашими взглядами на это в приватной обстановке».

Помпео также сказал, что он рад соглашению о формировании правительства чрезвычайного положения, которое было подписано в понедельник нынешним премьер-министром Биньямином Нетаньяху и центристом Бенни Ганцем. Госсекретарь подчеркнул, что проведение четвертых парламентских выборов за один год – не в интересах Израиля.

В соглашении о создании правящей коалиции говорится о возможности распространения суверенитета Израиля на еврейские поселения на Западном берегу – земле, на которой палестинцы хотят создать собственное государство.

Этот шаг будет означать фактическую аннексию территории, захваченной Израилем в войне 1967 года. Сейчас, еврейские поселения находятся под израильским военным контролем. В соглашении говорится, что США нужно будет дать добро на аннексию территорий, после чего Нетаньяху сможет реализовать план после 1 июля.

Комментарий Помпео вызвал раздражение у главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса, который заявил, что, в случае израильской аннексии, его администрация будет считать соглашение между США и Израилем «полностью аннулированным».

Палестинцы и еще целый ряд государств считают еврейские поселения незаконными в соответствии с Женевской конвенцией, запрещающей заселение земель, захваченных в ходе войны. Израиль это оспаривает, ссылаясь на угрозу безопасности страны и исторические «библейские» связи евреев с этими территориями.

Мирное предложение президента США Дональда Трампа, представленное в январе, было поддержано Израилем и отвергнуто палестинцами, отчасти потому, что инициатива предусматривает передачу Израилю почти всех, находящихся под его контролем, земель на Западном берегу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / В подмосковном ТЦ произошла потасовка с охраной из-за закрытого чемодана

06.04 / Антихандрический подход: любители живописи пошутили над классиками

17.02 / Глава МИД Франции – Великобритания и ЕС «растерзают» друг друга на переговорах о торговле

10.02 / Роспотребнадзор сообщил о скорой выписке переболевших в РФ коронавирусом китайцев

06.02 / Сенат отверг обвинения демпартии, но та обещает начать новое разбирательство

04.02 / Svenska Dagbladet – арктическая гонка России, США и Китая создаёт проблемы в сфере безопасности

19.03 / Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 199 человек

11.03 / Пассажирка самолета в Китае со злости накашляла на стюардессу

09.04 / Жителям Сербии запретили выходить из дома в выходные

04.02 / В Одессе снесли последний барельеф маршалу Жукову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска