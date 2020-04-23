 

Фонд ОМС Москвы открестился от больных с COVID, поступающих не по линии скорой

23.04.2020, 0:42, Разное

В распоряжении фонда говорится о том, что услуги с кодами “коронавирусная инфекция типа 2019-nCov”, “острая очаговая пневмония неосложненная” и “дыхательная недостаточность 1-2 степени с тяжелым течением” будут оплачиваться по полису ОМС только при условии госпитализации больного бригадами неотложной помощи. При поступлении в стационар иными способами (на своём транспорте, либо планово) компенсация лечения производиться не будет.

По словам собеседника Медпортала, решение вызвало возмущение в медицинских кругах столицы, поскольку по факту оно означает отказ в госгарантиях на оказание медуслуг тем, кто нашёл в себе силы добраться до стационара самостоятельно, либо при помощи родственников.

Vademecum отмечает, что в конце марта МГФОМС определил стоимость лечения от COVID на уровне 200 тысяч рублей на человека. Принимая во внимание последние цифры по зарегистрированным в столице пациентам с коронавирусом (около 32 000 человек) за вычетом москвичей с лёгким течением болезни, остающихся дома (около 7 000), расходы на больных с COVID приближаются к пяти миллиардам рублей.   



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