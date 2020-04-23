 

Fitch понизило рейтинг Украины

23.04.2020, 0:16, Новости дня

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах до «B» со стабильным прогнозом.

Отмечается, что пересмотр прогноза по Украине отражает сильное влияние пандемии коронавируса на развитие страны и ее финансовые счета, передает РИА «Новости».

«Повышенные макроэкономические и финансовые риски, связанные с беспрецедентным глобальным шоком, частично изменят в худшую сторону прогресс Украины в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризисов 2014-2015 годов и снижения волатильности темпов роста», – подчеркивают аналитики агентства.

Напомним, правительство Украины продлило до 11 мая карантин, который ранее был объявлен до 24 апреля.

По последним данным, на Украине подтверждены 6 тыс. 592 случая коронавируса, умерли 174 человека, выздоровели 424 человека. При этом украинцы оказались одними из главных нарушителей карантина в мире. 



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