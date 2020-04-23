 

После высказывания мэра Ивано-Франковска о выселении ромов Нацполиция начала уголовное производство

23.04.2020, 0:08, Новости дня

Публичным высказываниям городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, потребовавшего выселить из города всех ромов, будет дана правовая оценка. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует пресс-служба правоохранительного органа.

“Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе по национальному или признаку этнической принадлежности”, – сказал Клименко.

Следователи полиции Ивано-Франковска начали уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

“Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию. Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили. Убежден, что следователи полиции во время досудебного расследования детально разберутся в этой ситуации”, – подчеркнул Игорь Клименко.

21 апреля Марцинкив на совещании потребовал вывезти всех ромов из города в Закарпатье. Ему объяснили, что часть людей отказались ехать, на что мэр ответил: “Почему не запаковали? Есть полиция”. Ромов он называл “лицами цыганского пола”.

Заявления мэра осудило посольство США в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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