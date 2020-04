Число жертв COVID-19 в Великобритании превысило 18 тыс., глава минздрава сказал, что страна на пике эпидемии

23.04.2020, 0:08, Новости дня

В Великобритании за 24 часа умерло 759 инфицированных коронавирусом, такие данные приводит в Twitter министерство здравоохранения Соединенного Королевства.

Число жертв вспышки COVID-19 достигло 18 100.

Количество новых случаев инфицирования составило 4451 (+150 по сравнению со вчерашним днем). Всего в стране заразилось 133 495 человек.

As of 9am 22 April, 559,935 tests have concluded, with 22,814 tests on 21 April.

411,192 people have been tested of which 133,495 tested positive.

As of 5pm on 21 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,100 have sadly died. pic.twitter.com/gFFpwZe1gl

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 22, 2020

Накануне от коронавирусной инфекции скончалось 823 человека.

Выступая 22 апреля в британском парламенте, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок дважды повторил, что страна вышла на пик эпидемии, сообщает The Guardian. По словам министра, главная задача правительства – нарастить возможности тестирования на вирус и выявления контактных лиц, пока не удастся “достичь точки, где мы сможем тестировать всех, кто в этом нуждается”.

Всего в Великобритании сделано почти 560 тыс. тестов на SARS-CoV-2.

Британия занимает шестое место в мире по общему числу инфицированных и пятое – по числу жертв эпидемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,61 млн, из них 181,2 тыс. умерли, более 706,6 тыс. выздоровели.