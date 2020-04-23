 

Украина отвергла возможность закрепления “особого статуса” Донбасса в Конституции – Офис президента

23.04.2020, 0:08, Новости дня

На заседании политической подгруппы трехсторонней контактной группы Украина отвергла возможность закрепления “особого статуса” Донбасса в Конституции. Об этом 22 апреля сообщил Офис президента Украины по итогам видеоконференции ТКГ.

“Украинская сторона в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления “особого статуса” ОРДЛО в Конституции Украины”, – сказано в заявлении.

Украина также призвала к выполнению договоренностей лидеров “Нормандской четверки”, достигнутых на саммите в Париже, “для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время”.

Кроме того, Офис президента сообщил, что украинская сторона “инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности в ближайшее время”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России, – посвященный урегулированию конфликта на Донбассе.

В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца, но затем стало известно, что в апреле она не состоится.

31 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что новый саммит “Нормандской четверки” может состояться только после реализации достигнутых в Париже договоренностей, в первую очередь о прекращении огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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