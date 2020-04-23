В Москве выявили 230 тыс. водителей без цифровых пропусков

23.04.2020, 0:08, Новости дня

В среду, 22 апреля, 15% автомобилистов в Москве ездили без спецпропусков, при этом уже более 3 млн 900 тыс. водителей привязали номера машин к цифровому пропуску, информирует столичный департамент транспорта.

«22 апреля, с 00.00 до 19.00, по дорогам Москвы передвигались 1 млн 510 тыс. автомобилей. Без пропуска – 230 тыс. машин – 15% от всех», – говорится в сообщении дептранса.

Отмечается, что в городе установлено более 2,5 тыс. комплексов фотовидеофиксации. С их помощью сотрудники ГИБДД и МАДИ в режиме реального времени могут проверит наличие пропуска.

Во вторник сообщалось, что в Москве выявили 250 тыс. водителей без цифровых пропусков.

Со среды контроль цифровых пропусков для передвижения по Москве стал почти полностью автоматизированным. Для проезда на городском транспорте можно использовать только электронные проездные карты, нарушителей пропускного режима на машинах фиксируют дорожные камеры наблюдения.

Напомним, что цифровые пропуска собираются ввести в 21 регионе России.