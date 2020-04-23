 

Ferrari может уйти из “Формулы-1” из-за финансовых ограничений

23.04.2020, 0:06, Новости дня

Итальянская команда чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" Ferrari может покинуть чемпионат. Это произойдет в случае, если руководство "Королевских гонок" примет ограничения по бюджету в 130 миллионов долларов.

На данный момент в турнире действует ограничение в 175 миллионов. Однако неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в мире, ставшая причиной остановки почти всех спортивных мероприятий, ведет к тому, что команды "Формулы-1" совместно с Международной федерацией автоспорта и боссами чемпионата могут ввести обновленные финансовые рамки.

К планке в 130 миллионов долларов команды "Ф1" могут прийти постепенно: к 2021 году ограничение в расходах может составить 145 миллионов долларов, а уже в 2022-м она может быть снижена до 130 миллионов. И именно это и не устраивает боссов "Скудерии".

"Уровень в 145 миллионов является уже требовательным запросом. Этого нельзя достичь без значительных жертв, в том числе с точки зрения человеческих ресурсов. Если планку понизят, то мы бы не хотели оказаться в ситуации, при которой нам пришлось бы искать иные варианты для работы нашей гоночной ДНК", — сообщил руководитель Ferrari Маттиа Бинотто, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, что в нынешнем сезоне не состоялось ни одного этапа "Формулы-1". Предварительно, старт турнира будет возможен в начале июля, когда по календарю планируется Гран-при Австрии. Боссы "Ф-1" уже даже договорились с властями страны о проведении этапа без зрителей.



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