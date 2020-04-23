Возможный трубоукладчик “Северного потока – 2” направляется в Великобританию

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23.04.2020, 0:06, Новости дня

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вновь изменило курс и теперь направляется в порт Абердин (Великобритания, Шотландия). Это подтверждают данные порталов отслеживания.

В феврале текущего года "Академик Черский", покинув порт Находка на Дальнем Востоке, отправился в сторону Сингапура, куда должен был прибыть 22 февраля. Позднее маршрут был изменен на Шри-Ланку. Затем курс был проложен до города Суэц, но маршур изменили на порт Мапуту в Мозамбике. Судно обогнуло Африку и пришло в Лас-Пальмас (Канарские острова). Затем маршрут был проложен до Порт-Саида в Египте, куда "Академик Черский" должен был прибыть 30 апреля. Но судно, так и не пройдя Гибралтарский пролив, направилось на север Атлантического океана.

Ожидается, что в порт Абердин "Академик Черский" придет 1 мая.

Судно "Академик Черский" находится в эксплуатации ООО "Газпром флот" с 2016 года. В конце декабря 2019 года в связи с санкциями швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода "Северный поток – 2" и увела свои суда-трудоукладчики.

Тогда глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия достроит трубопровод самостоятельно. Министр энергетики РФ Александр Новак назвал судно "Академик Черский! возможным достройщиком газопровода "Северный поток – 2". По данным Министерства энергетики, запуск газопровода возможен до конца 2020 года, так как он построен на 93 процента.

 

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья Российской Федерации через Балтийское море до Германии. Трубопровод будет проходить в обход транзитных стран (Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств – России, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, напоминает ТАСС.



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