США все негативнее воспринимают Китай на фоне вспышки коронавируса

23.04.2020, 0:06, Новости дня

С тех пор как президент Дональд Трамп вступил в должность в 2017 году, его подход к американо-китайским отношениям отмечался усилением давления за счет введения тарифов и торговой войны. А пандемия дала возможность обеим сторонам начать открыто обвинять друг друга в развитии заболевания.

В марте Pew Research Center провел очередные опросы среди американцев, согласно которым стало ясно, что примерно две трети жителей США негативно воспринимают Китай и его президента Си Цзиньпина.

Республиканцы более насдтороженно относятся к Китаю, чем демократы. Почти три четверти республиканцев, 7 из 10, сохраняют неблагоприятный настрой по отношению к Китаю. Такого же мнения придерживаются 6 из 10 демократов.

Китай вызывает обеспокоенность, когда речь заходит о кибербезопасности и экономических проблемах, таких как потеря рабочих мест в Китае и дисбаланс в торговле. Республиканцы (90%) с большей готовностью, чем демократы (80%), называют США, а не Китай ведущей военной державой в мире. Кроме того, 66% республиканцев и 27% демократов называют США, а не Китай ведущей экономической державой. Тем не менее, в этом году негативные взгляды на Китай усилились и среди демократов.

Влияние Китая на окружающую среду — единственная проблема, которую демократы с большей вероятностью воспримут как серьезную проблему: обеспокоенность демократов по этому вопросу возросла на 14 п.п. с 2018 года. Тем не менее, обе партии в равной степени обеспокоены напряженностью между материковым Китаем и Гонконгом.

Опрос проводился по мере распространения вспышки коронавируса по всей территории США. Причем в нескольких штатах быстрыми темпами увеличивалось число случаев заболевания и летальных исходов. И хотя то, как быстро и эффективно Китай справился со вспышкой заболевания, произвело впечатление на некоторых американцев, негативный настрой остался неизменным, учитывая обострение болезни в США. Взгляды на Китай остались такими же негативными, если сравнивать мнения опрошенных до и после 12 марта, когда НБА на неопределенный срок отложила оставшуюся часть сезона, а актер Том Хэнкс объявил о положительном результате теста на COVID-19.

Примерно две трети тех, кто имеет высшее образование и такое же количество тех, кто не имеет высшего образования, негативно относятся к Китаю.

Пожилые американцы в возрасте 50 лет и старше чаще, чем люди от 18 до 29 лет, сохраняют неблагоприятный настрой по отношению к Китаю. Однако в 2020 году уже более половины молодых американцев придерживаются неблагоприятного мнения об этой стране.

Кроме того, 71% американцев говорят, что они не уверены в том, что Си сможет принять верное решение, если дело коснется проблем на международном уровне. 22% уверены в китайском лидере, на 15 п.п. меньше, чем в прошлом году.

Около 9 из 10 взрослых американцев видят угрозу во власти и влиянии Китая, 62% считают, что это серьезная угроза. Доля тех, кто придерживается такого настроя, выросла на 14 п.п. с 2018 года. Почти 7 из 10 людей в возрасте 50 лет и старше, а также половина опрошенных людей в возрасте 18-29 лет считают мощь и влияние Китая главной угрозой.

61% говорят, что влияние действий Китая на экологию является очень серьезной проблемой для США, на 10 п.п. больше, чем когда этот вопрос задавался в 2018 году.

Также американцы обеспокоены кибератаками из Китая. 57% говорят, что это представляет собой очень серьезную проблему для США. С 2012 года, когда этот вопрос был задан впервые, количество тех, кто придерживается такого мнения, выросло на 7 п.п.

57% говорят, что не менее серьезную проблему представляет собой политика Китая в области прав человека, на 8 п.п. больше, чем в 2018 году.

52% американцев беспокоятся из-за потери американских рабочих мест в Китае. Однако в 2012 году такой настрой сохранял 71% опрошенных. Кроме того, 49% опрошенных американцев беспокоятся из-за торгового дефицита США с Китаем, снижение на 12 п.п. с 2012 года.

Поскольку США закрывают свой рынок для китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, 47% обеспокоены растущей технологической мощью Китая.

Только 3 из 10 опрошенных всерьез относятся к проблеме напряженных отношений материкового Китая и Гонконга.

61% людей в возрасте 50 лет и старше, а также 32% людей в возрасте 18-29 лет считают растущую военную мощь Китая очень серьезной проблемой.

Назвать Китай ведущей экономической державой мира готовы 38% американцев моложе 30 лет и 26% американцев старшего поколения.

8 из 10 американцев согласны с тем, что США является ведущей военной державой в мире, на 11 п.п. больше, чем когда вопрос был задан в последний раз в 2016 году.

Независимо от того, считают ли они США ведущей экономической или военной державой, сегодня почти все американцы (91%) считают, что будущее, в котором лидирует США, лучше, чем будущее, лидером в котором будет Китай (4%).