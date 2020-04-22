Мнение: У “Ведомостей” появился шанс стать приличным изданием

22.04.2020, 23:59, Разное

У либерды подгорает – хоть прикуривай. Совсем недавно они рыдали, что дескать в "Ведомости" пришел новый редактор – порядочный, кстати, человек – и сейчас вы в этом убедитесь. Для справки, когда я приехал учиться в Томск в далеком 1999-м году – "Ведомости" это было что-то буквально фантастическое. Не газета, я кладезь знаний. И, снова для справки, когда я слушал последнее время новости или читал, что "Ведомости" цитируют и поддерживают Навального – комментарии, думаю, были излишни. Но, кажется, до владельцев дошло и они сменили редактора. А может сначала владельцы сменились, лениво искать. У издания – появился шанс…

Исполняющий обязанности главного редактора "Ведомостей" Андрей Шмаров ввел запрет на публикации опросов "Левада-центра", а также на любое упоминание социологической службы в материалах издания. Об этом "Медузе" рассказали два источника в газете. Требование было доведено до сотрудников редакции 22 апреля.

Первое, что традиционно доставляет – источники в газете. В газете, Карл! Не в ФСБ, а в газете! Да, епта – это кто такие? Если это журналисты, которые стучат в "Медузу" – так уйди ты же типа не готов соглашаться с новой редполитикой? А если уборщица – это ваш источник, да? Хотя, согласитесь, мощно. Леваду только что больно пнули. Правда, это ж иностранный агент, какие проблемы? Госдеп заплатит, Левада! Впочем, дальше – больше!

"Медуза" обратилась за комментарием к самому Шмарову, на что он ответил: "А вам-то какое дело до нашей газеты? "Медуза" не входит в круг изданий, с которыми я готов сотрудничать. Поймите меня как хотите, мне безразлично, как вы меня поймете".

А вот это, детектив – правильный ответ! Когда в Томске сменился губернатор – то одним из почти первых дел он разогнал одно забавное "телевидение". Которое, меня тоже так учили, тут нет проблем – считало, что ему – все должны. Ну, типа – они здесь власть. И я помню сюжет, когда журналистка… нет, "журналистка" – лезла к губернатору с левыми вопросами, а он кажется детсад открывал. Диалог, для понимания:

– Господин губернатор, в Томске прорвало канализацию, Путин должен уйти, пожалуйста, ваш комментарий?

– Мы тут детсад открываем, это не вопросы по теме, спасибо.

– Вы не понимаете, я представитель оппозиционного канала, вы боитесь ответить на банальный вопрос, что Путин вор?

– Девушка, зачем вы портите мероприятие и приздник, мы не так часто открываем детские сады (это было много лет назад – примечание Успеха) – по делу будем говорить?

– Т.е. вы отказываетесь отвечать на вопрос, который больше всего интересует население города?

Ну, короче, дурочку вывели или он ее послал – не помню. Факт остается фактом – когда журналист оскотинивается – его надо или лечить электричеством или гнать из профессии. Про Леваду, которые даже не журналисты, думаю, вам объяснять не надо. А "Медузе" показали ее место, которое – у параши. Действительно – какое вам дело до вполне себе коммерческого издания. КОММЕРЧЕСКОГО!

Эти мудаки забыли, что ОНИ НА ЗАРПЛАТЕ! ОНИ ЗАБЫЛИ – ЧТО ОНИ НЕ ВЛАСТЬ, А ПРОСТО ПРОСТИТУТКИ – МЫ ДАЖЕ ХОЗЯЕВ ЗНАЕМ. И сейчас когда в публичном доме начали наводить порядок, профсоюз дешевых шалав – начал качать права. Ну, ну, посмотрим. Но сначала, мое любимое:

Ситуацию с запретом публиковать соцопросы прокомментировал гендиректор "Левада-центра" Лев Гудков. "Кремлевская администрация всегда была к нам настроена враждебно и к нашим исследованиям. Они же внесли нас в реестр иностранных агентов, считают нас шпионами. Так что это грустно, но неудивительно, поле сужается. Жаль, конечно", – заявил он "Открытым медиа".

Еще раз. "Мамка" жалуется, что клиент пошел странный – и хочет платить лишь за качественный товар, а не чего там "мамка" придумала. Да еще по заказу кураторов с Запада. Не хочу смущать вас терминами из индустрии ХХХ – но это весело. Потому что товарищи из "Левады" много лет и брали – и получали. Пардон, во все дыры. Причем с западными кураторами – хрен поспоришь, правда? Внесли говорит – "мамка" – в список инагентов. А почему внесли "мамка" уточнить не хочет?

А поле и правда сужается. Но это тоже не новость. Молодость – это миг, а потом… дальше все "девушки пониженной социальной ответственности" теряют в цене. "Левада" итак буквально ветеран капиталистического труда. А хозяева уже не те, тоже поиздержались.

Так что, вы там держитесь, демократы! Как вы там говорили? Рыночек порешал? Или – это совсем другое?

Счастья вам.