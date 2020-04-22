Эксперты рассказали истории четырёх детей, видевших призраки

22.04.2020, 23:53, Разное

Некоторые люди считают, что у малышей есть способность видеть призраков, а иногда и общаться с ними. Эксперты рассказали истории четырёх таких детей, которым пришлось столкнуться с необъяснимыми явлениями.

Первым упомянутым ребёнком стала 3-летняя девочка по имени Руби. Она нередко общалась с воображаемой подругой. История привлекла повышенное внимание со стороны взрослых после того, как малышка описала свою приятельницу. Ею оказалась 14-летняя девушка, вынашивавшая двоих детей. Тем не менее, по словам малышки, та никогда не сможет стать матерью. Люди, услышавшие это повествование, убеждены, речь идёт о призраке скончавшейся вовремя непростых родов.

Другая жительница вспоминала, что когда была ребёнком, боялась спать лицом к двери. По её словам, в этой части комнаты часто появлялся пожилой житель в очках. Позже она узнала – он был похож на её дедушку. Вероятно, приведение пыталось охранять ребёнка.

В 2006 году стала известна история о 5-летнем Дэне. Мальчик в своей комнате каждую ночь слышал голоса, повествующие о намерении убить его семью. Подобное повторялось на протяжении долгого времени и прекращалось лишь, когда он ночевал в других домах, и это указывает, потусторонние силы обитали конкретно в его комнате.

Четвёртым ребёнком стала Дайан Дэвис. В возрасте восьми лет, играя на заднем дворе, она увидела тёмную фигуру, наблюдающую за ней. Когда она попыталась приблизиться к силуэту, тот отдалялся. Малышка даже обратилась к незваному гостю, пригласив поиграть, но он будто растворился в воздухе. Повзрослев, она иногда вспоминает этот случай, и ей становится жутко от осознания произошедшего, в детстве же ей не было страшно, а присутствовала даже некая заинтересованность.