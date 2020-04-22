Киев объявил о запуске кампании по исправлению «Википедии»

22.04.2020, 23:48, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины объявило о начале сотрудничества с организацией «Викимедиа Украина» с целью «противодействия дезинформации» и наполнения «Википедии» информацией об украинском государстве, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Совместные инициативы будут направлены на противодействие дезинформации об Украине и распространение информации об Украине на разных языках в «Википедии», – сообщило украинское внешнеполитическое ведомство.

Сообщается, что МИД Украины вместе с организацией планируют «запустить совместные проекты, чтобы привлечь как можно больше людей к наполнению «Википедии» [информацией] об Украине. В течение месяца авторы украиноязычной «Википедии» будут исправлять «неточности» на тему интеграции Украины в Евросоюз и НАТО и так далее, говорится в сообщении.

Ранее член Общественной палаты (ОП) Александр Малькевич рассказал о цензуре в электронной энциклопедии «Википедия».

Напомним, в ноябре в России решили создавать российский аналог «Википедии».