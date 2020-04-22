Мнение: Глобальная рецессия

22.04.2020, 23:45, Разное

Фьючерсы на июнь счастливо продолжают падать.

Brent падала сегодня до 15,5. Сейчас 17.

WTI – 10,5 (пару дней назад в СМИ призывали не волноваться, так как на июнь цена оставалась стабильной 20-21).

В целом, все нефтяные котировки уехали на уровень 90х годов. Нефтяная война + коронавирус + нарастающий экономический кризис, на троих за пару-тройку месяцев сожрали весь ценовой рост за 20 лет.

Сегодня уже пошли разговоры, что рынок будет колбасить как минимум до конца июня, так как в разумные сроки устранить переизбыток нефти на рынке не получится.

В Конгрессе США одобрили выделение еще 380 млрд. долларов на помощь бизнесу, так как предыдущие 350 млрд. уже закончились. Всего планируют выделить/напечать до 2 трлн. долларов.

И еще о падении цен на сырье.

золото: + 11%,

палладий: -0,1%,

пшеница: -2%,

какао: -7%,

кофе: -11%,

соевые бобы: -12%,

природный газ: -17%,

серебро: -17%,

кукуруза: -18%.

Медь: -20%.

Платина: -22%

Хлопок: -22%/

Сахар: -24%,

Древесина: -26%,

Нефть Brent: -61%,

Мазут: -62%,

Дизельное топливо: -66%.

WTI Нефть: – 81%

https://twitter.com/Goldbroker_FR/status/1252878569769857025 – цинк

В МВФ заявили, что мир вступает в период глобальной рецессии. В глобальном масштабе, падение мирового ВВП составит от 3%.