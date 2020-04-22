 

Собянин предложил распространить режим цифровых пропусков на все регионы

22.04.2020, 23:42, Разное

Мэр Москвы и руководитель рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин предложил ввести столичную систему цифровых пропусков во всех регионы России, передает ТАСС.

«Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы [развернуть], но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах», — сказал Собянин.

По его мнению, это поможет следить за перемещением людей между регионами и позволит не приостанавливать его. Мэр Москвы на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией пригласил к сотрудничеству глав субъектов. Он подчеркнул, что такие модели ограничений чрезвычайно важны для мер самоизоляции.

«Понятно, что одним развертыванием коечного фонда эту проблему не победить. Необходимо дальше администрировать четко карантинные мероприятия», — отметил Собянин на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией.

Режим цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте, включая такси, действует в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Пешеходам такие разрешения пока не нужны. С сегодняшнего дня контроль пропусков в столице стал полностью автоматическим: автомобилистов проверяют с помощью дорожных камер, а для проезда в транспорте можно использовать только карты «Тройка», «Стрелка» и социальные карты с привязанным к ним электронным разрешением.

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Источник: Новая газета



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