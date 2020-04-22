Исследование: гидроксихлорохин неэффективен для лечения коронавируса

22.04.2020, 23:32, Новости дня

Новое исследование показало, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который рассматривался как возможное лекарство от коронавируса, не только неэффективен для лечения заболевания, но и, возможно, связан с повышением уровня смертности.

В начале апреля президент США Дональд Трамп говорил, что этот препарат может «коренным образом изменить ситуацию» для заразившихся коронавирусом.

Однако на этой неделе Ведомство по делам ветеранов и группа ученых представили исследование на базе изучения данных 381 пациента мужского пола, согласно которому пациенты, получавшие гидроксихлорохин отдельно или в сочетании с антибиотиком азитромицином, переносили болезнь тяжелее тех, кому эти препараты не давали. Среди участников исследования 97 принимали гидроксихлорохин, еще 113 – гидроксихлорохин и азитромицин, а 153 – ни один из этих препаратов.

Согласно результатам исследования, 27 процентов пациентов, принимавших гидроксихлорохин, скончались, как и 22 процента принимавших оба препарата, тогда как среди тех, кому не давали ни одно из этих лекарств, смертность составила 11,4 процента.

Однако результаты основаны лишь на наблюдениях за лечением пациентов, а не на клиническом исследовании со случайной выборкой пациентов и использованием плацебо, что считается научным стандартом для определения эффективности лекарств. Кроме того, исследование не получило оценки других ученых и не было опубликовано в научных журналах.

В исследовании принимали участие эксперты из Университета Вирджинии, Университета Южной Каролины и Управления по делам ветеранов в Колумбии, штат Южная Каролина.

На данный момент не существует ни лекарства, ни вакцины от коронавируса, который уже унес жизни 178 000 человек во всем мире, в том числе 45 000 в США. В мире ведется около 40 исследований, нацеленных на выработку вакцины, однако на это может уйти год или даже больше.