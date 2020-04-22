Украина продлила карантин до 11 мая

22.04.2020, 23:32, Новости дня

КИЕВ – Карантин в Украине будет продлен до 11 мая и только после этой даты начнется поэтапное снятие или ослабление ограничений. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая 22 апреля заседание Кабинета министров.

На странице Правительственного портала органов исполнительной власти отмечается, что благодаря заблаговременно введенным карантинным мерам в стране один из самых низких показателей по уровню летальности от COVID-19 – 2,7%.

«Но моделирования аналитиков НАН Украины и данные Минздрава свидетельствуют о том, что мы еще не прошли пик заболеваемости и он может наступить в начале мая. Исходя из этого, правительство сегодня примет решение о продлении карантина до 11 мая. У нас есть очень четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов», – отметил премьер-министр.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что начать реализацию этого плана можно будет только при условии благоприятной эпидемической ситуации – ориентировочно 12 мая. Для этого, по его словам, должно быть несколько оснований: если в течение десяти дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах пяти процентов, а больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 меньше, чем на половину.

«После этого идем по дорожной карте выхода из карантина и реализуем следующие четыре этапа. В то же время у нас есть несколько очень важных задач, которые мы должны сделать до 11 мая», – заявил глава правительства Украины.

«Если все будет хорошо, и эпидемическая ситуация будет способствовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков и скверов, предприятий торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг. Возможно, будут другие смягчающие меры», – отметил Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, такие действия позволят вернуть часть людей на работу, улучшить эмоциональное здоровье украинский и дать старт для разогрева экономики.

Владимир Зеленский о реформе медицинских учреждений

Президент Владимир Зеленский намерен изменить подход к медреформе, поскольку считает ее неудовлетворительной. Об этом он отметил в фильме «год президента Зеленского».

«Мое впечатление: особенно коронавирус показал, что это за медицинская реформа. Он показал, что больницы не готовы. Количество инфекционных больниц не готова к такому вызову. Заработная плата, условия наших врачей, в которых они работают, где нет ремонта в больницах уже много лет, и заработная плата врачей очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет», – сказал Зеленский.

По его словам, сообщает Укринформ, заявления некоторых чиновников о готовности системы здравоохранения к коронавирусу оказались ложью.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 22 апреля в Украине было 6592 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Украинцы поддержали карантин

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний отмечает, что сегодня можно говорить об «общеевропейских параметрах» в процессе ослабления карантина.

«Европейцы в целом после 12 мая собираются пересматривать условия карантина, в каждой стране это свои формы. В Дании – готовят к открытию садики и младшие школы, у нас – парки. Очень показательны примеры по сравнению с Россией, где мы видим, что больницы захлебываются от атипичной пневмонии, которая не диагностирована как коронавирус», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса

За время проведения карантина в Украине, по его словам, выросло самосознание граждан, а государство оперативно отладило систему профилактики и сдерживания коронавируса.

«Украинцы стали понимать, что не нужно лишний раз контактировать между собой, собираться в толпу. В стране стабилизировалось обеспечение с масками и антисептиками, меры предосторожности сделали свое дело – мы видим рост распространения заболевания, но этот процесс не носит массового характера», – подчеркивает Тарас Загородний.

Вместе с тем, он считает, что летом страна может выйти на «ослабленный уровень» карантина, поскольку ни одна экономика мира не может выдержать остановку предприятий, сферы обслуживания, закрытие мелких магазинов.

«Сказать, при этом, что за это время экономика упала, разорилась – нельзя. Главный индикатор украинских экономических реалий – это курс гривны, наличие или отток валюты за рубеж. Эти показатели сегодня в норме», – отмечает Тарас Загородний.

Малый бизнес, по его мнению, должен получить некоторые ослабления – можно открыть рынки, парикмахерские.

«Все это должно быть сделано с мерами предосторожности, используя маски и антисептик. Не вижу логики, когда в супермаркетах люди толпятся, а на рынке скопления людей может и не быть, при этом у фермеров будет возможность продать свою продукцию – идет сезон овощей и фруктов», считает Тарас Загородний.

Карантин и микробизнес

Ограничения и оценка властью существующей угрозы слишком преувеличена, считает, председатель Союза защиты предпринимательства Украины Сергей Доротич.

«Все эти мероприятия и ограничения не оправданы. Понимаю, что сейчас в какой-то мере ограничивается доступ к статистике – невозможно сравнить предыдущие периоды, какая была общая смертность в феврале 2018, 2019 и 2020 от разных болезней. Убежден – что угроза есть, но не такая опасная. Но власть применяет мероприятия, которые не оправданы и опасны для наиболее незащищенных слоев предпринимателей – микропредпринимателей», – говорит Сергей Доротич корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он объясняет, что микробизнес – это самозанятые лица, они создают рабочие места, возможности для заработка на жизнь, и они существуют «от дохода к доходу».

«Это тот бизнес, который мы часто не замечаем, но он возле нас: это кафе, пекарни, кондитерские, парикмахерские, ремонты обуви и одежды, все эта сфера делает качественной нашу жизнь. Без таких микропредпринимателей, большой бизнес, который вырабатывает товары и услуги, не может эффективно доставить свою продукцию потребителям», – отмечает Сергей Доротич.

Он сравнивает самозанятых с капиллярами в организме, и напоминает, что в развитых демократиях не рассматривают малый бизнес как источник пополнения бюджета, но создают условия для его развития.

«Микробизнес по европейским нормам и действующему украинскому законодательству – это до двух миллионов евро оборот за год проданных товаров и услуг и до десяти наемных рабочих. К сожалению, нужно признать, карантин и ограничения ударили именно по этому сегменту экономики – он закрыт», – говорит Сергей Доротич.

Он считает, что если в ближайшее время не будут сняты ограничительные мероприятия, то к осени в Украине могут быть ощутимы проблемы с агропродукцией.

«Проблема даже не в том, что сегодня аграрии не могут продать свою продукцию – рынки закрыты, даже не для бизнеса, а для граждан, потому что любой дефицит, ограничения, рост цен могут приводить к социальным потрясениям, недостатку вырабатываемой еды», – подчеркивает Сергей Доротич.