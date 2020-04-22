Певица Азилия Бэнкс считает русскую кухню “худшей в мире и варварской”

22.04.2020, 23:30, Разное

Известная во всём мире певица Азилия Бэнкс считает русскую кухню худшей в мире едой и к тому же “варварской”. Звезда отметила, продукты и сами блюда остались на уровне пищи для крестьян.

Азилия Бэнкс не считает абсолютно все блюда русской кухни неприятными и ужасными. Артистке понравились блины с икрой и медовик, но в остальном ни одно из кулинарных изысков её не впечатлило. Напротив, попробовав только малую часть из них, исполнительница пришла к не самому приятному заключению, назвав русскую кухню «худшей в мире варварской едой».

Русскоязычные поклонники Азилии Бэнкс не оставили без внимания такое изречение знаменитости в её аккаунте в социальной сети Twitter. Некоторые отнеслись к словам певицы с юмором и отметили, что она изменит свою точку зрения, когда попробует пельмени, а другие в очень агрессивной манере попросили её оставить личное мнение при себе и не критиковать традиционные блюда чужой страны.