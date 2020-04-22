Разин проглотил язык после новых слухов о состоянии онкобольной Заворотнюк

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22.04.2020, 23:23, Разное

Официальный представитель артистки Марина Потапова прокомментировала появившуюся в СМИ справку из больницы, где был указан диагноз знаменитой актрисы. В свою очередь Андрей Разин решил отмолчаться, пояснив, что больше не будет говорить о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.

Продюсер отметил, что был первым, кто сообщил о страшном заболевании звезды, за что его раскритиковали. Он добавил, что “больше в эту семью не лезет”, передает “Царьград”.

Разин пожелал актрисе здоровья. При этом продюсер группы “Ласковый май” подчеркнул, что родные Заворотнюк запретили давать какие-либо комментарии по поводу ее болезни.

Ранее в прессе появилось фото справки, где был указан диагноз артистки – “глиобластома”. Однако на документе не было ни подписи главного врача, ни номера. Марина Потапова заявила, что эта справка – фейк.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Фев 2019 в 3:46 PST

Как писали “Дни.ру”, стало известно, что больной раком Заворотнюк гораздо лучше, ее даже выписали из больницы. Якобы состояние звезды сериала “Моя прекрасная няня” стабилизировал препарат “Кейтруда”.



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