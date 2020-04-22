Бренд Lotus озвучил стоимость автомобиля начального уровня

22.04.2020, 23:14, Новости дня

Известный бренд Lotus рассекретил некоторые подробности о предстоящей новинке.

В частности, речь идет об автомобиле, который оснастят улучшенным агрегатом, который сохранит прежнее расположение. В свою очередь, дизайн кузова новинки будет повторять многочисленные элементы от гиперкара Lotus Evija. Вместе с тем пока производитель не намерен раскрывать все достоинства автомобиля, тем самым надеясь привлечь наибольший интерес к транспортному средству.

Кроме того, новинка окажется крайне привлекательной для городской езды, несмотря на то высокую производительность и улучшенные ходовые качества. Эксперты прогнозируют, что автомобиль окажется одним из последних, для которого применят двигатель внутреннего сгорания, тогда как остальные версии получат более экологичное исполнение.