 

Volkswagen готовит еще одну модель Volkswagen Tiguan в “заряженном” исполнении

22.04.2020, 23:14, Новости дня

Немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan в скором времени получит существенные изменения.

В частности, актуальная генерация автомобиля вышла около 3 лет назад, тем самым показав высокий интерес на местном рынке США. Готовящуюся новинку подтвердили представители немецкого бренда. Известно, что изменения здесь коснутся формы капота, бамперов, решетки радиатора, а также головной оптики. Также следует отметить, что кроссовер оснастят более производительным мотором.

Предполагается, что под капотом паркетника Volkswagen Tiguan установят 2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 333 л.с. мощности. Также следует выделить, что новинка получил усовершенствованную силовую установку с продвинутыми параметрами, которая уже используется в немецкой модели Audi Q5.



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