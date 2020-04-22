Исследователи допустили внеземное происхождение людей

22.04.2020, 23:09, Разное

Люди могли прийти на Землю из других миров, а не появиться в процессе эволюции, а иногда наблюдаемые НЛО в небе – это настоящие прародители землян. Такую версию происхождения человечества не исключили авторы SaLiK.biz.

Люди всегда пытались выяснить свое происхождение, и во многих культурах можно встретить легенды и мифы о возникновении человечества. Несмотря на теорию эволюции, многие до сих пор сомневаются в том или ином вопросе, связанными с этим научным фактором. Существует предположение, что люди не являются коренными жителями Голубой планеты и попали сюда из другого мира. Якобы предки Homo sapiens оказались на Земле несколько десятков тысяч лет назад и скрестились с неандертальцами, в результате чего сформировались особи, которые эволюционировали до настоящего времени.

В пользу собственной версии исследователи привели несколько фактов. В частности, они указали на непохожесть людей ни на одно иное создание с точки зрения когнитивных умений и интеллекта. Также авторы отметили проявление у представителей человечества множества аномальных черт, которые не могут разделить остальные существа на Земле. Люди, к примеру, более склонны к хроническим заболеваниям, аллергии, лихорадке и прочим недугам. Напомнили исследователи и о слабости по отношении к Солнцу, потому как именно человек существенно способен пострадать от лучей, а в случае яркого света старается прищурить глаза, защищаясь от него.