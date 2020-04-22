В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
22.04.2020, 23:08, Новости дня
За минувшие сутки в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Общее число летальных случаев достигло 288, передает ТАСС.
За прошлые сутки умерли 28 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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