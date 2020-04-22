 

France 24 – пандемия давит на американский нефтяной рынок

22.04.2020, 23:05, Новости дня

Беспрецедентное снижение цен на нефть WTI на фоне пандемии коронавируса может обернуться для американской нефтяной промышленности массовыми увольнениями и банкротством, пишет France 24. По данным канала, пока обрушение цен коснулось только контрактов на поставки нефти в мае, однако не исключено, что из-за сильного снижения спроса сложная ситуация затянется.

В понедельник на Нью-Йоркской товарной бирже царило полное безумие: за считанные часы цена на баррель американской нефти упала на 300 процентов. Подобного ещё не случалось никогда — тем более что на закрытии торгов она снизилась до исторического минимума, -37 долларов.

Иначе говоря, продавцы готовы терять деньги, чтобы избавиться от нефти и не платить за её хранение на нефтебазах — таких, как вот эта, расположенная в штате Оклахома, — поскольку те уже близки к заполнению и поднимают тарифы. Причина — снижение спроса примерно на 300 процентов в связи с коронавирусным кризисом.

ДЖИМ БЁРКХАРД, эксперт по нефтяной промышленности, IHS Markit: Люди меньше ездят на автомобилях, никто никуда не летает, и поэтому скопился большой излишек нефти, которая просто-напросто не используется. 

Страны — экспортёры нефти и их союзники, включая Россию, между тем договорились десять дней назад о беспрецедентном снижении добычи — на 10 процентов. Тем не менее это соглашение войдёт в силу только 1 мая, и обрушились в понедельник цены на нефть, которая по контрактам будет поставлена как раз в мае, тогда как нефть, которая будет поставлена в июне, пока торгуется в районе 20 долларов. Однако спрос снизился настолько, что вовсе не обязательно, что цены вновь вырастут — скорее наоборот.

Для Соединённых Штатов — мирового лидера по добыче нефти* — такое падение цен выльется в сокращения миллионов людей, а также, вероятно, и банкротство компаний. Однако Дональд Трамп увидел в такой ситуации и преимущества.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы пополняем свои стратегические запасы нефти и рассчитываем пополнить их на объём до 75 миллионов баррелей, благодаря чему хранилища будут полностью заполнены.

Тем временем по всему миру падают цены на бензин, и так будет продолжаться. Есть лишь одна проблема — из-за действующих сейчас карантинных мер пользоваться сейчас машиной или купить билет на самолёт стало трудно, и в итоге выигрывать от этого почти некому.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2020 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

 



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