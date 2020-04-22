Fox News – американский штат Миссури решил судиться с Китаем из-за «уханьского коронавируса»

22.04.2020, 23:05, Новости дня

Штат Миссури подал иск против Китая за халатность и сокрытие информации о коронавирусе на ранних этапах пандемии, которая сегодня охватила весь мир и нанесла мощный удар по экономике, пишет Fox News. Как заявил в интервью канала главный прокурор штата Эрик Шмитт, он хочет привлечь к ответственности виновных, из-за которых Миссури оказался в бедственном положении.

Не секрет, что руководство материкового Китая изначально лгало по поводу вируса. Таким образом оно, по сути, сделало всё, чтобы вирус точно распространился по всему миру и сокрушил мировую экономику, — именно так всё и произошло. Только заплатят ли они хоть как-то за свои действия?

Эрик Шмитт — главный прокурор штата Миссури. И сегодня, благодаря этому человеку, Миссури стал первым американским штатом, подавшим иск против Китая из-за уханьского коронавируса. Сейчас Эрик Шмитт с нами на связи. Господин главный прокурор, большое спасибо за участие в нашей программе.

ЭРИК ШМИТТ, главный прокурор штата Миссури: Вам спасибо.

Расскажите нам, что за иск вы подали.

ЭРИК ШМИТТ: Понимаете, в последние недели для нас стал очевиден обман со стороны китайских властей, искажение данных, попытки сокрыть информацию о происхождении этого зловредного вируса, который затронул всё человечество. Коронавирус не пощадил ни один уголок мира. И как известно, правительство КНР намеренно представляло ложную информацию — они ещё на самых ранних порах знали, что вирус может передаваться от человека к человеку при непосредственном контакте, и скрыли это, наказали людей, пытавшихся пролить свет на ситуацию, и скрыли их показания.

Последствия этих действий просто катастрофические, столько людей погибло… Здесь, в Миссури, зафиксировано порядка шести тысяч случаев заражения — умерли почти две сотни человек. И людям не разрешается навещать своих близких в домах престарелых, не разрешается проводить похороны. Экономика подорвана — по ней пришёлся огромный удар: потеряв работу, народ перебивается пособиями.

Как и во многих других штатах, законодательное собрание Миссури на следующей неделе будет пытаться составить бюджет в текущих условиях. Так что я решил, что на мне, как на главном человеке по юридическим вопросам в нашем штате, лежит обязанность составить иск и привлечь к ответственности китайское правительство. Оно виновато в том, что произошло, ответственность лежит непосредственно на Китае.

Были ли какие-то возражения или попытки препятствовать вашей инициативе?

ЭРИК ШМИТТ: В плане нашего иска мы чувствуем себя весьма уверенно. Мы требуем признать Китай виновным по таким статьям, как создание угрозы для общественности, халатность. Кроме того, мы считаем, что власти КНР занимались накоплением дефицитных индивидуальных средств защиты.

Правда, как некоторые отметили, это может попадать под Закон США о суверенном иммунитете иностранных государств. Однако в законе этом есть ряд исключений, в первую очередь касающихся коммерческой деятельности. То, что китайцы заправляли своей вирусной лабораторией, своими больницами, что они запасались индивидуальными средствами защиты — мы считаем, что всё это как раз относится к исключению о коммерческой деятельности. Именно поэтому мы и подготовили свой иск.

И правильно! Иски против других стран проходили вполне успешно — против Ирана, например. И ещё один маленький вопрос. Когда станет известно, дадут ли ход вашему делу?

ЭРИК ШМИТТ: Иск мы подали сегодня, в Федеральном суде Восточного округа штата, и теперь с нетерпением ждём ответа китайского правительства*. Наша цель в конечном счёте — призвать к ответу виновных в распространении пандемии по всему миру, привлечь их к ответственности. Так что мы с нетерпением ждём, когда они ответят на наш иск. Он вышел очень детальным и специфическим, у нас изложена фабула дела, как всё происходило по временным промежуткам, искажённые данные… Мы считаем, что иск у нас получился очень сильный.

Да, в этом деле вообще немало специфических деталей. С нами был главный прокурор Эрик Шмитт. Большое спасибо за ваши комментарии.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2020 года.

* Комментарий ИноТВ:

На данный момент власти Китая уже отреагировали на иск штата Миссури. Как отметил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, «этот нак называемый иск не имеет под собой никаких правовых оснований». «Такие сутяжнические дела никак не помогают профилактике и контролю над эпидемией внутри США, а также никак не укладываются в действующее международное сотрудничества в сфере борьбы с пандемией. Со стороны США сейчас было бы правильно отказать в удовлетворении требований этого сутяжнического иска», — заявил дипломат.