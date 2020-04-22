Тернопольский митрополит УПЦ МП заразился коронавирусом

22.04.2020, 22:55, Новости дня

У митрополита Тернопольского и Кременецкого Украинской православной церкви Московского патриархата Сергия обнаружили коронавирус. Об этом на заседании Тернопольского городского оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации сообщил заместитель начальника областного лабораторного центра Владимир Паничев, пишет “Укринформ”.

“Киевские коллеги сообщили нам, что в Александровской больнице лечат митрополита Сергия. Кроме того, болезнь уже подтвердили у четырех священников и диакона, которые связаны с Почаевом. Также коронавирус обнаружен у священника, который имеет отношение к Почаеву, а также у его жены”, – отметил Паничев.

По его словам, ситуация с распространением COVID-19 в Тернопольской области остается сложной.

По информации Тернопольской облгосадминистрации, на утро 22 апреля в регионе подтвержден 471 случай заражения коронавирусом, семь из них – с летальным исходом, выздоровело 34 человека.

Самые пострадавшие районы Тернопольской области – Монастырисский (161 заболевший) и Кременецкий (58).

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На этой неделе на карантин закрыли город Почаев в Кременецком районе, где расположена одна из трех лавр УПЦ МП. Власти Тернопольской области подозревают, что в Почаевской лавре – вспышка коронавируса, однако проверить эти подозрения медики не могут, так как настоятель лавры отказывается от сотрудничества.

Храмы и монастыри УПЦ МП, которая отказывается выполнять требования властей о социальном и физическом дистанцировании во время эпидемии, являются серьезным источником заражений COVID-19. Известно о вспышках болезни в Почаевской и Киево-Печерской лаврах, а также в Свято-Преображенском женском монастыре (Хмельницкая область), Покровском Голосеевском мужском монастыре (Киев), Теплодарском женском монастыре (Одесская область). Коронавирусом заразился нардеп Вадим Новинский, активно поддерживающий УПЦ МП. СМИ писали, что COVID-19 диагностирован и у предстоятеля УПЦ МП Онуфрия, однако в церкви эту информацию не подтверждают.