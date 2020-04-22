Карантин в Украине продлили до 11 мая, Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером. Главное за день

22.04.2020, 22:55, Новости дня

Новые сроки карантина

Кабинет Министров Украины продлил введенный в стране из-за эпидемии коронавируса карантин до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что пик эпидемии страна еще не прошла, власти ожидают его в период между 3-м и 8 мая.

Заболевание COVID-19 подтверждено у 6592 жителей Украины, из которых 424 уже вылечились, а 174 – умерли (+13 за последние 24 часа).

Деньги от ЕС

Европейская комиссия приняла решение выделить Украине €1,2 млрд в качестве финансовой поддержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Украинский препарат

В Украине начнут клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое поможет снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, вызванных инфекцией COVID-19. Об этом заявили в Офисе президента.

Госрегулирование цен

Украинское правительство ввело на период эпидемии регулирование цен на социально значимые продукты и товары – гречку, сахар, муку, макароны, хлеб, масло, воду, а также ряд лекарств, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

Саакашвили войдет в правительство?

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили сообщил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.

Зеленский подвел итоги

Состоялась премьера документального фильма “Год президента Зеленского”; говоря об итогах первого года президентства, глава государства высказал мнение, что необходимо изменить подход к медицинской реформе, выразил готовность отдать за одного украинского военного 50–100 беркутовцев, предположил, что до конца его президентского срока будет завершена война на Донбассе, заявил, что количество правоохранительных органов в Украине стоит сократить до трех, и т.д.

Договоренности контактной группы

Украинская делегация во время видеоконференции трехсторонней контактной группы инициировала создание рабочего органа с участием представителей пограничной и таможенной служб России; его цель – выработка механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы на Донбассе.

Нормандские переговоры

На следующей неделе запланирована видеоконференция министров иностранных дел стран “Нормандской четверки”, об этом сообщили глава МИД Германии Хайко Маас и его украинский коллега Дмитрий Кулеба.