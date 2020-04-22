Посол Украины при ЕС объяснил, при каких условиях Киев получит €1,2 млрд от Евросоюза

22.04.2020, 22:55, Новости дня

Украина получит помощь от Евросоюза в размере €1,2 млрд двумя траншами, сообщил агентству “Интерфакс-Украина” украинский представитель при ЕС Николай Точицкий.

“Первый транш в размере €600 млн будет выплачен безоговорочно [сразу после одобрения решения Еврокомиссии Европарламентом и утверждения Советом ЕС], второй же – после выполнения Украиной критериев, которые будут согласованы с Киевом в ближайшие месяцы”, – пояснил он.

Точицкий предположил, что среди этих критериев могут быть “мероприятия в сфере публичного управления финансами, борьбы с коррупцией, налогообложения, труда и социального обеспечения, условий ведения бизнеса, таможни”.

Он подчеркнул, что ЕС предоставляет макрофинансовую помощь только тем государствам-партнерам, которые успешно сотрудничают с Международным валютным фондом.

“Это – общее условие. Поэтому выплата последнего, четвертого транша четвертой программы макрофинансовой помощи, которая была одобрена еще в сентябре 2018 года, равно как и второго транша сегодняшнего экстренного макрофина зависит от принятия парламентом так называемого “банковского” законопроекта в редакции, согласованной с МВФ”, – отметил дипломат.

О том, что Еврокомиссия приняла решение выделить Украине €1,2 млрд в качестве финансовой поддержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции, стало известно 22 апреля.

8 апреля в Еврокомиссии говорили о планах выделить Украине на борьбу с коронавирусом €190 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на утро 22 апреля COVID-19 подтвержден у 6592 жителей, из которых 424 уже вылечились, а 174 умерли.