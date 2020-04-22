Путин уволил замглавы Следственного комитета

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22.04.2020, 22:54, Новости дня

Президент РФ своим указом освободил от должности замглавы Следственного комитета — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина. Указ Владимира Путина размещен на портале правовой информации.

Александр Сорочкин был заместителем руководителя Следственного комитета РФ с 2011 года, напоминает ТАСС. В Следственный комитет Сорочкин перешел после службы в госбезопасности. На должности руководителя военно-следственного управления в качестве заместителя председателя Следственного комитета при российской прокуратуре Александр Сорочкин был с 1 декабря 2007 года.

9 марта 2020 года Сорочкину исполнилось 62 года. Генерал-полковник юстиции имеет госнаграды, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством IV степени". Также экс-замглавы Следственного комитета РФ является заслуженным юристом России.

Причина увольнения Сорочкина из Следственного комитета в президентском указе не указана.

22 апреля Путин также подписал указ о назначении на должность заместителя главы российского Следственного комитета Эдуарда Кабурнеева. Он будет курировать работу главного следственного управления и главного управления по расследованию особо важных дел. Кабурнеев занял место Игоря Краснова, который сейчас работает генпрокурором.



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