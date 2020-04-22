 

НХЛ планирует возобновить чемпионат в июле при полупустых трибунах

22.04.2020, 22:54, Новости дня

Руководители Национальной хоккейной лиги прорабатывают вариант с возобновлением текущего сезона в июле. При этом матчи НХЛ могут проходить при серьезных ограничениях.

По одному из имеющихся вариантов встречи чемпионата будут проводиться либо при небольшом количестве зрителей, либо без них вовсе, сообщает журналист Fox Sports Энди Слэйтер, ссылающийся на президента "Флориды Пантерз" Мэтта Колдуэлла. Кроме того, в лиге готовы использовать лишь четыре-пять нейтральных площадок для игр.

Напомним, что все спортивные турниры США, включаю регулярный чемпионат НХЛ, были приостановлены из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в стране. Штаты лидируют по количеству заражений в мире — по состоянию на 22 апреля в США диагностировано свыше 823 тысяч случаев инфецирования COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Ученые рассказали, сколько пластика способно съесть любое животное

20.03 / Из-за коронавируса в Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации, Киев тоже готовится

11.03 / СК установил одного из напавших на Российский центр науки и культуры в Киеве

26.02 / Суд приговорил участника «Правого сектора» к четырем годам колонии

19.02 / ABC Nyheter – норвежская разведка помогает «разжигателям войны» в России, изображая их врагами

29.03 / Коалиция США объявила об уходе с иракской авиабазы

20.03 / Генпрокуратура потребовала заблокировать фейковые новости о коронавирусе в СМИ

18.03 / США обвинили Россию в гибели турецких солдат в Сирии

17.02 / ЦБ изменяет основания для блокировки счетов клиентов банков

18.04 / Канада и США продлевают пограничные ограничения еще на 30 дней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска