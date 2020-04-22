НХЛ планирует возобновить чемпионат в июле при полупустых трибунах

22.04.2020, 22:54, Новости дня

Руководители Национальной хоккейной лиги прорабатывают вариант с возобновлением текущего сезона в июле. При этом матчи НХЛ могут проходить при серьезных ограничениях.

По одному из имеющихся вариантов встречи чемпионата будут проводиться либо при небольшом количестве зрителей, либо без них вовсе, сообщает журналист Fox Sports Энди Слэйтер, ссылающийся на президента "Флориды Пантерз" Мэтта Колдуэлла. Кроме того, в лиге готовы использовать лишь четыре-пять нейтральных площадок для игр.

Напомним, что все спортивные турниры США, включаю регулярный чемпионат НХЛ, были приостановлены из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в стране. Штаты лидируют по количеству заражений в мире — по состоянию на 22 апреля в США диагностировано свыше 823 тысяч случаев инфецирования COVID-19.