Андрей Разин сфотографировался с женой Маританной и рассказал об ее благотворительном проекте

22.04.2020, 22:53, Разное

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал в социальной сети фотографию со своей супругой Маританной. Знаменитость также пояснил о благотворительной инициативе возлюбленной, за что и получил массу одобрительных отзывов от поклонников.

Андрей Разин редко делится подробностями личной жизни и практически не публикует фотографии с женой. Именно поэтому многие фолловеры не оставили без внимания снимок, на котором рядом с продюсером находится Маританна. Знаменитость отметил, данная публикация – это не случайность, и он хотел бы рассказать о роде деятельности свой избранницы.

Сейчас возлюбленная продюсера создаёт специальную программу для подростков, которым необходима психологическая помощь. С этой целью на работу примут около 360 специалистов. Они будут трудиться во всех регионах РФ и помогать детям.

Фанаты Андрея Разина поблагодарили его и Маританну за такую инициативу и отметили важность подобных мер. Также подписчики не оставили без внимания супружескую пару, усыпав их комплиментами и пожеланиями здоровья.