 

Названы способы уберечь зрение во время эпидемии коронавируса и карантина

22.04.2020, 22:53, Разное

Из-за эпидемии коронавируса в большинстве стран мира прибегли к введению карантина. Эксперты рассказали, как во время самоизоляции уберечь зрение.
В настоящий момент люди почти всё свободное время проводят дома. В таких условиях они сверх обычного пользуются гаджетами и смотрят телевизор, отчего в первую очередь страдает зрение. Эксперты рассказали, как уберечь глаза, перечислив основные способы. В первую очередь они советуют сократить часы, проведённые у мониторов и экранов смартфонов. Кроме того, нужно использовать очки, поскольку они не только защищают органы зрения от усталости, но и не допускают попадания на слизистую микробов. Именно по этой причине не рекомендуется применять линзы. Также наличие очков сокращает количество прикосновений к векам. Эти действия приводят к воспалению, а потому их следует избегать. Отдельно отмечается, в условиях коронавируса очки нельзя передавать другим лицам, а также нужно их очищать до и после использования.

Люди, имеющие сопутствующие заболевания или более серьёзные проблемы, оказывающие негативный эффект на зрение, должны иметь под рукой лекарственные препараты. Помогает в борьбе с усталостью глаз и правильно подобранный рацион. Питание должно быть сбалансированным, и в его составе необходимо присутствие большого количества моркови, черники и творога.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Смартфон HTC U11 Life получил Android 10 в России

27.03 / Личное: Тусовщик Песков

11.02 / В Санкт-Петербурге бывший полицейский обнаружил на диване мертвую девушку после свидания

19.03 / Корпорация Intel создала нейронный компьютер на 100 млн нейронов

09.03 / «Рыба по гороскопу» – Ксения Бородина похвасталась необычным именинным тортом

20.04 / Природа берет свое

04.03 / Эксперты рассказали, как улучшить состояние здоровья с помощью минутного массажа пальцев рук

09.02 / Наука: Ушные клещи, инфекция, рак — череда напастей, угрожающая лисам

17.02 / Наука: Состояние десен связали с риском инсульта

06.03 / После сообщений о коронавирусе в Москве началась масштабная дезинфекция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска