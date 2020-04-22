Названы способы уберечь зрение во время эпидемии коронавируса и карантина

22.04.2020, 22:53, Разное

Из-за эпидемии коронавируса в большинстве стран мира прибегли к введению карантина. Эксперты рассказали, как во время самоизоляции уберечь зрение.

В настоящий момент люди почти всё свободное время проводят дома. В таких условиях они сверх обычного пользуются гаджетами и смотрят телевизор, отчего в первую очередь страдает зрение. Эксперты рассказали, как уберечь глаза, перечислив основные способы. В первую очередь они советуют сократить часы, проведённые у мониторов и экранов смартфонов. Кроме того, нужно использовать очки, поскольку они не только защищают органы зрения от усталости, но и не допускают попадания на слизистую микробов. Именно по этой причине не рекомендуется применять линзы. Также наличие очков сокращает количество прикосновений к векам. Эти действия приводят к воспалению, а потому их следует избегать. Отдельно отмечается, в условиях коронавируса очки нельзя передавать другим лицам, а также нужно их очищать до и после использования.

Люди, имеющие сопутствующие заболевания или более серьёзные проблемы, оказывающие негативный эффект на зрение, должны иметь под рукой лекарственные препараты. Помогает в борьбе с усталостью глаз и правильно подобранный рацион. Питание должно быть сбалансированным, и в его составе необходимо присутствие большого количества моркови, черники и творога.