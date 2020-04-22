 

Мнение: Даты календаря

22.04.2020, 22:47, Разное

Нынешняя сановная мразь, конечно, могла из чувства элементарной благодарности хотя бы вспомнить про полуторавековой юбилей человека, благодаря которому возникло государство, чьи богатства эта мразь тридцать лет выносила по своим схронам. И как раз сейчас, кажется, вынесла уже точно всё.

Однако когда прячешься в бункере, то на уме вертится другая дата – 30 апреля. Она для нынешнего гаранта гораздо более волнительна.

Источник: Эль Мюрид



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