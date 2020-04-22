Мнение: Год Зеленского

22.04.2020, 22:31, Разное

Пиар-обслуга Зеленского рекламирует "достижения" зиц-председателя за год "правления". Прекрасно все.

О чем Украина узнала у Зеленского

1. Ввести рынок земли – возможно.

2. Министр – не святой: если он не справляется – может покинуть пост даже за месяц.

3. Монобольшинство не означает диктатуру, как было бы в России.

4. Пленные могут вернуться даже из Мордора.

5. Депутатская неприкосновенность – не поверите! – снимается.

6. Чтобы отправить в отставку Генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона.

7. Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.

8. Президент может давать пресс-конференции 14 часов, до последнего вопроса.

9. Министр может добровольно уйти на карантин, только чтобы успокоить людей.

10. Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, которые застряли за границей.

11. Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.

12. Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города.

https://www.facebook.com/zekomanda.ua/photos/a.127496308702325/214126100039345/ – цинк

1. Выполнение требований МВФ. Возможно. На выборах Зеленский вещал, что на эту тему будет референдум, но за год Украина узнала, что референдум не нужен, когда речь идет о требованиях МВФ.

2. Главное, что Аваков "справляется". А "не справляющихся" министров убирали и при Порошенко, например всех "иностранцев". Никакого отличия от "попередника", зато сколько сходств, начиная от Авакова и заканчивая олигархическими креатурами (сейчас стало больше ахметовских).

3. Как то незаметно особой разницы между проталкиванием поправок в Конституцию в России и проталкиванием "поправок МВФ" на Украине.

4. При Порошенко обменов пленными разумеется не происходило. Надежда Савченко не даст соврать. Она из Мордора так и не вернулась.

5. Но никто из основных фигурантов не сидит, хотя что-то вроде говорилось про посадку Порошенко, Свинарчуков…Да нет. фигня какая, как можно сажать партнеров.

6. Отставки Генпрокурора Рябошапки ждали почти год, так как не могли согласовать новую петрушку в межолигархическом междуособойчике.

7. О ужас, как он жить то будет, после "отругать". Расплачется наверное. А теперь представьте, если бы такой текст писал Батька, где ставил бы себе в заслугу каждый случай, когда он кого-то публично отругал.

8. У Путина серьезный конкурент по говорильне на ТВ, причем Путин уже серьезно отстает. Шах и мат, Мордор!

9. То есть министр, вместо того, чтобы организовывать систему здравоохранения для борьбы с эпидемией, закрывается на карантин. Это все равно как генерал вместо командования войсками берет винтовку и с криком "Вы там сами как-нибудь разберитесь", идет в штыковую.

10. Возможность просто вывезти своих же граждан назад теперь представляется достижением, а не нормой.

11. Ей оно особо и не требовалось, так как в первую очередь такие партии существуют за счет финансирования финансово-олигархическими группами.

12. Мы уже поняли, что Зеленский может много говорить. С делами проблема.

В общем, если это все достижения за целый год преиздентства, которые смогли насочинять пиарщики, то дух захватывает от предстоящих перспектив "життя по новому".

PS. И вишенка на торте – всерьез рассматривается возможность назначение Саакашвили “вице-премьером по делам реформ”. Обнять и плакать.