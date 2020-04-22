Белоруссия пообещала отказаться от импорта гречки из России

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22.04.2020, 22:30, Новости дня

Уже в нынешнем году Белоруссия намерена отказаться от импорта российской гречки, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства республики Алексей Богданов.

«Главой государства было принято решение, и оно абсолютно верное, – увеличить объем посевных площадей гречихи вдвое, что позволит нам уже в текущем году обеспечить под 100-процентные нужды наш внутренний рынок в объеме 20 тыс. тонн гречневой крупы», – приводит его слова БелТА.

«Поручение по увеличению объемов внутреннего производства позволит нам полностью обеспечить себя гречневой крупой и даже немного экспортировать на рынки других государств», – добавил он.

Богданов подчеркнул, что Белоруссия завозит гречневую крупу из РФ еще с советских времен, так как в РФ по почвенно-климатическим условиям проще производить разные виды круп, в том числе гречневую. Потому и были заключены долгосрочные контракты, сказал представитель минсельзоза Белорусии.

«Беларусь является хорошим торгово-экономическим партнером, и РФ выгодно поставлять нам гречку, которую мы немного недопроизводим в нашей республике. И тут вдруг как гром среди ясного неба мы получаем отказ в поставках. Это было большой неожиданностью, потому что в рамках Союзного государства даже не могли отгрузить проплаченные контракты, и вагоны уже загруженные стояли, не выписывались фитосанитарные сертификаты», – посетовал представитель белорусского министерства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам увеличить производство гречки для внутреннего рынка. По его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.

В Минсельхозе заявили, что Россия не ограничивала поставку гречихи и гречневой крупы в ЕАЭС, в том числе в Белоруссию.



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