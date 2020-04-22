Овечкин захотел вернуться в Россию по окончании карьеры

22.04.2020, 22:30, Новости дня

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что может вернуться на родину после завершения спортивной карьеры.

«Когда задумываешься об этом [окончании карьеры], то думаешь, возможно, продолжить генеральным менеджером или еще кем-то. Очень тяжело об этом думать, потому что планирую еще поиграть несколько лет. Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом», – сказал Овечкин во время прямого эфира на странице бывшей баскетболистки сборной РФ Светланы Абросимовой в Instagram. Его слова передает ТАСС.

Овечкин добавил, что завершит карьеру, если перестанет получать удовольствие от спорта, и в таком случае он пообещал, что не станет «обманывать хоккей». Он признался, что всегда выходит на лед «как на последний матч». «Я много раз говорил, что это больше, чем вид спорта, я даже работой не могу это назвать», – добавил 34-летний хоккеист.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году став обладателем Кубка Стэнли. Овечкин с 706 шайбами на счету является восьмым снайпером в истории НХЛ. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру житель России трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата. В РФ Овечкин играл за московское «Динамо» (2001-2005, 2012-2013), став с командой чемпионом РФ и обладателем Кубка Гагарина.

В 2020 году шайба Овечкина, заброшенная в матче с «Финиксом» в 2006 году, была признана лучшей в истории НХЛ по версии телеканала ESPN.

В начале февраля Овечкин был признан лучшим снайпером НХЛ в сезоне.