Медики рассказали о причинах пожелтения кожи и глазных белков

22.04.2020, 22:30, Разное

Специалисты в области медицины рассказали о проблемах со здоровьем, в результате которых цвет кожи или глазных белков становится желтым. По словам врачей, к таким проявлениям могут привести как употребление определенных продуктов, так и очень серьезные заболевания.

Главной причиной пожелтения кожного покрова врачи называют избыточную выработку организмом билирубина – продукта распада гемоглобина. Сообщается, что в обычной ситуации этому компоненту свойственен нормальный выход из пищеварительной системы вместе со стулом, исключая его накапливание. Однако, если концентрация превышает допустимые значения, происходит развитие болезни, называемой желтухой. В зависимости от нюансов происхождения, она бывает холестатической, печеночной или гемолитической. Соответственно, первая вызвана расстройствами желчевыводящей системы, вторая – нарушением печени, третья же спровоцирована ускоренным распадом гемоглобина. Также присутствие сопутствующих признаков, например, бледности или “воскового налета”, свидетельствует и о других заболеваниях. Пожелтение же белков глаз, кроме вышеуказанных причин, могут вызвать и иные нарушения в организме – анемия, онкологические, офтальмологические заболевания и т. п.

Впрочем, желтый цвет кожи может свидетельствовать и об особенностях пищевого рациона. Например, употребление продуктов с повышенным содержанием бета-каротина вызывает весьма похожие проявления. К таким продуктам относятся морковь, тыква, облепиха, манго, сельдерей, шиповник, а также специи – тмин и куркума. В любом случае, как заверяют эксперты, при появлении симптоматики пожелтения кожи или глазных белков необходимо незамедлительно обратиться к терапевту, который должен направить пациента к специалисту и при необходимости организовать проведение соответствующих анализов.