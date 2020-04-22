Комитет сената США подтвердил выводы разведсообщества о российском вмешательстве в выборы

22.04.2020, 22:18, Новости дня

Глава сенатского Комитета по разведке республиканец Ричард Берр (Richard Burr) и вице-председатель комитета демократ Марк Уорнер (Mark Warner) представили новый доклад по итогам анализа выводов разведывательного сообщества о российском вмешательстве в выборы в США. В докладе представлены заключения Комитета в отношении источников, методов и аналитической работы, на которых основана представленная в 2017 году "Оценка разведсообщества" (Intelligence Community Assessment, ICA) о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Это четвертый и предпоследний доклад комитета, посвященный данной проблеме.

Его авторы считают, что американская разведка представила всеобъемлющие и убедительные доказательства попыток России вмешаться в президентские выборы 2016 года, и что все аналитические выводы подкреплены разведданными из различных источников с применение надлежащих методов. Собеседовения с участниками подготовки доклада разведсообщества подтвердили, что на его авторов не оказывалось политического давления с целью добиться определенных выводов.

«В день инаугурации Трампа советник президента Обамы Сьюзан Райс отправила себе электронное письмо, в котором говорила о встрече, которую она провела с людьми, занимающимися докладом о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Высокопоставленные руководители разведки и президент Обама в то время говорили, что не должно оказываться никакого политического давления на аналитиков, чтобы выводы не были предвзятыми. Она считала, что ей нужно обратить внимание, внести что-то в протокол, что Обама не оказывал никакого политического давления, что не было охоты на ведьм, и что это был просто анализ разведсообщества», – считает президент Security Studies Group Джим Хэнсон.

Комитет Сената отмечает однозначный вывод разведки о том, что масштаб и агрессивность российского вмешательства носили беспрецедентный характер. Содержатся в докладе и выводы относительно действий президента Трампа.

«Мне кажется, что это попытка закрыть этот вопрос раз и навсегда. В конце концов, то, что все уже знали, но не хотели признавать, а доклад комитета дает это ясно понять – между кампанией Трампа и Россией не было никакого сговора. Если Кремль вмешивался, то делал это самостоятельно. Нет никаких сомнений, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Есть разногласия, и это было отражено в отчете Сената, между различными спецслужбами относительно того, вмешивались ли они от имени Дональда Трампа или же предпринимали действия, чтобы создать разногласия, ослабить другого кандидата, а также вызвать хаос в американском обществе», – отметил Джим Хэнсон.

По его словам, ФБР и ЦРУ заявили, что они в значительной степени уверены, что Россия пыталась вмешаться в избирательную кампанию на стороне Дональда Трампа. Вместе с тем Агентство национальной безопасности выразило несогласие, по крайней мере, заявив, что они в меньше степени уверены в этом», – подчеркнул Хэнсон. – «Есть доказательства того, что ФБР и ЦРУ больше полагались на информацию из открытых источников, а не на агента в Кремле, который сказал им, “вы знаете, я сидел рядом с Путиным, когда он сказал “да, мы хотим Трампа потому, что, я думаю, мы можем работать с ним”».

Александр Краутер из Международного университета Флориды придерживается схожего мнения.

«Проблема заключалась в том, что президент Трамп не хочет признавать факт вмешательства не потому, что он дружит с россиянами или принимал в этом участие – чего не было. Он хочет, чтобы все поняли, что он победил на выборах самостоятельно. Важность доклада Комитета Сената заключается в том, что мы сейчас в новом избирательном цикле. Важно понимать существующую угрозу и что Россия пытается предпринять.

Авторы доклада отмечают, что в "Оценке разведсообщества" нет рекомендаций относительно противодействия российскому вмешательству в будущем, что являлось осознанным шагом, поскольку роль разведсообщества – предоставлять аналитический обзор и предупреждения, а не формировать политику», – считает эксперт.

Он добавляет, что нет сомнения в том, что Россия, как Советский Союз ранее, проводили активные мероприятия в США. В этот раз подоплекой стала критика Хиллари Клинтон выборов России в 2012, считает политолог.

«Путин воспринял это как личную атаку против него. Он отождествляет себя с российским государств. Так что, критикуя выборы, вы критикуете его, вы критикуете государство. И это просто недопустимо по его мнению. Поэтому, когда у него представилась возможность, он отплатил за это», – полагает Александр Краутер.

Он добавляет, что в 2016 году США столкнулись с атакой на американскую избирательную систему, чего не происходило ранее.

«Москва перепрофилировала старые инструменты на новые проекты. В России считают, что они проиграли холодную войну из-за американских информационных операций. Они считают, что цветные революции на постсоветском пространстве – это проведенные американцами информационные операции с долгосрочной целью достижения смены режима в России», – подчеркнул Краутер.

По его словам, США знают, как бороться с информационными атаками, но главная проблема заключается в людях, которые им подвержены.