НПО Project Harmony признана нежелательной организацией в России

22.04.2020, 22:18, Новости дня

Генпрокуратура России провела проверку деятельности американской неправительственной организации Project Harmony, Inc, и признала ее деятельность нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом сообщили российские СМИ.

«По результатам изучения материалов в отношении иностранной неправительственной организации Project Harmony, Inc (PH International) (Соединенные Штаты Америки), финансирующей деятельность Центра развития социальных инициатив "Проектория", Генеральной прокуратурой Российской Федерации 22.04.2020 принято решение о признании нежелательной ее деятельности на территории Российской Федерации», – об этом, в частности, сообщили агентству «Интерфакс» в надзорном ведомстве РФ.

По мнению прокуроров, «деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Об одном из американо-российских проектов Project Harmony Русская служба «Голоса Америки» рассказывала 2016 году. Это был конкурс «Форт Росс 2.0», который проводился для российских школьников при поддержке Посольства США в Москве. Тогда лучшие квест-игры были представлены в Интернете, а затем команды-победительницы побывали на традиционном летнем фестивале в Национальном парке «Форт Росс» в Калифорнии и познакомились с историей Русской Америки.

Такие поездки команд российских школьников из самых разных регионов страны проводились ежегодно. Сейчас, как сообщил Русской службе «Голоса Америки» представитель НКО Project Harmony, трудно говорить о возможности реализации каких-либо новых гуманитарных проектов.

Project Harmony была основана в 1985 году с целью «культурного и образовательного обмена с СССР». Организация станет 22 иностранной НПО, признанной нежелательной в России.