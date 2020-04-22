Ученые убеждены: SARS-CoV-2 не был создан в лаборатории

22.04.2020, 22:15, Разное

Дискуссии о лабораторном происхождении нового коронавируса вновь разгорелись после того, как правительственная разведка США заявила о своем намерении тщательно изучить эту версию. Однако ученые во всем мире в один голос говорят: коронавирус — продукт естественной эволюции, а не генной инженерии.

Такого мнения придерживается, например, иммунолог Найджел Макмиллан из Института здоровья Мензиса в Квинсленде. По его словах, ни в одной из существующих в мире лабораторий нет системы, которая могла бы создать некоторые изменения коронавируса.

Еще в конце марта журнал Nature Medicine опубликовал результаты масштабного исследования, в рамках которого были изучены геномные данные SARS-CoV-2 и в частности фрагменты вируса, связывающих рецепторный домен, чтобы узнать, как он мутировал до своей смертоносной версии. В ходе исследования группе исследователей удалось выяснить, что SARS-CoV-2 не подвергался генетическим манипуляциям.

«Сравнивая имеющиеся данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов», – заявил глава исследовательской группы, иммунолог Scripps Research Кристиан Андерсен.

Хотя ученые исключают искусственное происхождение вируса, есть опасения, что он мог «сбежать» из одной из лабораторий. По понятным причинам подозрение в первую очередь падает на Уханьский институт вирусологии (WIV). В середине апреля в американской прессе писали о том, что еще в 2018 году у чиновников посольства США были проблемы с безопасностью в лаборатории этого института. Кроме того, в WIV хранился вирус летучей мыши RaTG13 — «родного брата» нового коронавируса.

«Есть некоторые необоснованные предположения, что этот вирус был источником SARS-CoV-2», – заявил эволюционный вирусолог Сиднейского университета Эдвард Холмс.

Ученый добавил, что RaTG13 был взят в Юннане, другой провинции Китая (прим.: первая вспышка коронавируса произошла в провинции Хубэй), и уровень расхождения последовательностей генома между двумя родственными вирусами эквивалентен 50 годам эволюционных изменений.

Уханьский институт неоднократно отрицал свою причастность к пандемии. Еще в марте руководитель исследования коронавируса летучей мыши Ши Чжэнли сообщила, что провела тщательную проверку сразу после того, как получила образцы от первых пациентов с COVID-19. По словам ученого, ее лаборатория никогда не работала с таким вирусом.

Эксперты также напомнили о том, что пандемия была неожиданностью для кого угодно, только не для научного сообщества. Ученые годами предупреждали правительства об угрозе новой болезни, к которой многие страны крайне плохо подготовлены. В 2017 году ведущий инфекционист США Энтони Фаучи сообщил администрации нового президента о неизбежности внезапной вспышки нового вируса.

«Мы давно знали, что другой коронавирус, такой как SARS и MERS, может вызвать пандемию, и поэтому появление новой инфекции с пандемическим потенциалом не было неожиданным», – объясняет эпидемиолог австралийского университета Ла Троба Хасан Валли.