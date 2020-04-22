Эксперт дал важный совет заболевшим коронавирусом

22.04.2020, 22:11, Разное

Если человек подозревает, что заразился коронавирусом, первым делом нужно вызвать врача. “Личное обращение позволяет врачу оценить ситуацию и при простом лечении сохранить заболеваемость в легкой стадии, не дать ей перейти в тяжелую”, – сказал военный медик, председатель исполкома регионального отделения движения “Сильная Россия” в Астраханской области Сергей Кодюшев.

По его словам, в домашних условиях от коронавируса могут лечиться лишь те, у кого нет клинических проявлений болезни. “Все остальное должен оценивать врач, а не больной”, – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились за медицинской помощью. Как отметили в столичном штабе по борьбе с эпидемией, даже незначительные симптомы вроде кашля и насморка могут говорить на заражение COVID-19.

Ухудшение состояния больного наступает резко, в большинстве случаев на 5-8-й день после заражения, уточнили в оперативном штабе. В такой ситуации требуется немедленная госпитализация.

В России выявлено более 57 тысяч заболевших коронавирусом, из них 32 тысячи – в Москве. До 30 апреля включительно в стране действует режим всеобщей изоляции. По данным источников, ограничения продлят до конца майских праздников.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато заболеваемости коронавирусом до начала мая. В июне в массовое производство может быть запущена отечественная вакцина от COVID-19.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Апр 2020 в 12:55 PDT