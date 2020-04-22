 

AMD сообщила о выходе Radeon RX 5700M и RX 5600M

22.04.2020, 22:09, Разное

Графические адаптеры Radeon RX 5700M и RX 5600M компания AMD продемонстрировала ещё в начале года, однако устройства ещё не успели добраться до рынка. Сообщается, что оба экземпляра нацелены на производительные игровые ноутбуки.
Совсем недавно появилась информация о том, что ноутбуки с указанными адаптерами скоро поступят в производство. Помимо всего прочего, также были объявлены результаты тестирования RX 5600M. Данная 3D-карта в 3DMark Performance набрала чуть более 24 тысяч баллов, и это довольно неплохой показатель. Стоит отметить, что видеоадаптер AMD ничем не уступает популярной GeForce GTX 1660 Ti, даже напротив показывает себя лучше, ведь продукция Nvidia набирает примерно 23 тысячи баллов. RTX 2060 в свою очередь тоже немного обгоняет эту карту по баллам.

Таким образом, RX 5600 доказывает своё превосходство над двумя другими соперниками и сможет обеспечить высокую производительность как минимум в Full HD в любой современной игре. Стоит заметить, что в компании пока что не рассказывают о технических деталях Radeon RX 5700M и RX 5600M. Стоимость разработки также не сообщается.



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