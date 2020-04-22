Рассекречен новый Mitsubishi Express

22.04.2020, 22:02, Новости дня

Сегодня стало известно о поступлении на австралийский рынок новой версии Mitsubishi Express, которую ожидали последние несколько месяцев.

Несмотря на то, что поклонники модели ожидали увидеть настоящее «японское качество», однако предложенный экземпляр оказался менее привлекательным. Напомним, японский бренд с 2019 года является частью автомобильного альянса, в связи с чем, модель имеет некоторые сходства с Nissan NV300 и Fiat Talento. Автомобиль ранее уже продемонстрировали в праворульном исполнении.

Кроме того, новинка все же может похвастаться передовыми опциями. В частности, микроавтобус получил 1,6-литровый дизельный двигатель с мощностью 140 л.с. Также в продажу выпустят усовершенствованную модель с 2-литровым агрегатом на 170 л.с. мощности. Остальные данные о модели пока неизвестны.